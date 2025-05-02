Wohnquartier Stan 107 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Montenegro
von
$1,174
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28482
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se trosoban stan površine 107m², smješten na prvom spratu Maksim zgrade, Preko Morače. Struktura: ulazni hodnik, prostrani dnevni boravak, kuhinja sa trpezarijom, tri spavaće sobe, kupatilo, toalet i terasa. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih institucija i sadržaja. Idealan za kancelarijski prostor. Mjesečna cijena zakupa: 1.000€.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 62 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$134,848
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Montenegro
von
$140,833
Wohnviertel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Podgorica, Montenegro
von
$96,236
Wohnviertel One bedroom apartment of 51sq.m - Bečići
Becici, Montenegro
von
$316,875
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$193,646
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$205,382
a prodaju dvosoban stan 74 m² – Momišići, PodgoricaU ponudi imamo funkcionalan i prostran dvosoban stan površine 74 m², smješten na 2. spratu manje stambene zgrade bez lifta u mirnoj ulici Gavra Vukovića, Momišići.Zgrada nema lift, ali raspolaže dostupnim parkingom iza objekta.Stan je jugoza…
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$232,844
Na prodaju dvosoban stan u novoizgradjenoj zgradi u Zagoricu!Stan je ukupne kvadrature 64m2 i nalazi se na drugom spratu luksuzne zgrade! Opremljena najvecim stepenom izolacije kako zvucne tako i energetske, uradjena od najkvalitetnijih materijala cini da se osjeca spoj komfora i luksuza. Po…
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Izdaje se potpuno opremljen jednosoban stan u Zagoricu!Stan je ukupne kvadrature 45m2 i nalazi se na 10tom spratu zgrade od ukupnih 13 spratova!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen