Wohnquartier Stan 31 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$2,230
;
Wohnquartier Stan 31 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
1
ID: 28588
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Novi stambeni objekat u Zagoriču, blizu OŠ Branko Božović.Objekat se sastoji od 12 stanova različitih struktura. U ponudi su 4 garsonjere (31.69m2 i 23.69m2), jednosobni stanovi (50.41m2), dvosobni stanovi (61.37m2) i duplex jednosobni stanovi (61m2, 54.48m2).Rok završetka radova je za šest mjeseci. Cijena: 1900 EUR/ M2.Postoji mogućnost spajanja stanova radi dobijanja veće kvadrature.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

