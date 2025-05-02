  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Wohnquartier Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$704
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28171
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan povrsine 50m2 u novom dijelu City Kvart-a Acton.Stan se nalazi na 1. spratu stambene zgrade.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$158,322
Wohnanlage by the sea in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$131,246
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$645
Wohnanlage Sveti Luka
Pecurice, Montenegro
von
$103,336
Wohnviertel Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$258,194
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Izdaje se jednosoban lijepo opremljen stan povrsine 40m2. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji u ulici 4. jula u novoj zgradi Razvrsja.Cijena: 500€
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage A new residential complex in Tivat
Wohnanlage A new residential complex in Tivat
Wohnanlage A new residential complex in Tivat
Wohnanlage A new residential complex in Tivat
Wohnanlage A new residential complex in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$165,401
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Ein neuer Wohnkomplex im Herzen des malerischen Vororts von Tivat, nur wenige Autominuten vom Stadtzentrum entfernt.Der Komplex besteht aus sechs einzigartigen Gebäuden mit 54 Wohnungen von 42 bis 76 m2, bietet eine Vielzahl von Layouts, die sowohl für individuelles Wohnen als auch für größe…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Aparthotel
Aparthotel
Aparthotel
Aparthotel
Aparthotel
Alle anzeigen Aparthotel
Aparthotel
Budva, Montenegro
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 10
Fläche 83–225 m²
4 Immobilienobjekte 4
Lieferdatum: 01.05.2027Ausstattung:Für eine vollständige Preisliste kontaktieren Sie unsere Manager.5-Sterne-Hotel im Epizentrum von Montenegrin Tourismus - Budva. Dies ist ein Hotel, das zwei Eingänge zum Gebiet hat: einer befindet sich günstig an der Promenade, und das andere ist von der B…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
83.0 – 87.0
922,458 – 1,14M
Wohnung 2 zimmer
154.0
2,55M
Wohnung 3 zimmer
225.0
3,70M
Immobilienagentur
GATE Realty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen