Wohnquartier Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$126,750
ID: 28565
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Lijepo namješten jednosoban stan dostupan za prodaju u Podgorici.Zgrada se nalazi na Zabjelu, pored osnovne škole. Stan je smješten na drugom spratu, a zgrad ima lift. Površine je 42m2, odličnog rasporeda i izuzetno prozračan i osvijetljen.U sklopu cijene je i garažno mjesto u suterenu predviđeno za jedno vozilo. Ispred zgrade je i javni parking kao i igralište za djecu.U neposrednoj blizini su svi bitni sadržaji za svakodnevni život.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Realting.com
Gehen
