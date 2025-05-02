  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$193,646
9
ID: 28219
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Prodaje se jednosoban stan površine 45 m² u zgradi Nivel na Zabjelu, sa dodatnim garažnim mjestom od 13 m². Stan se nalazi na prvom spratu, moderno je uređen i kompletno opremljen. Zgrada posjeduje lift i nalazi se na odličnoj lokaciji sa svim potrebnim sadržajima u blizini. Cijena: 165.000 €.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnanlage Kub
Krasici, Montenegro
von
$577,514
Wohnviertel Stan 60 m² na Izdavanje – Centar, Bar
Bar, Montenegro
von
$822
Wohnviertel Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Podgorica, Montenegro
von
$822
Aparthotel Park Rezidens
Bar, Montenegro
von
$108,820
Wohnviertel Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Wohnviertel One-room apartments in Zabjelo
Wohnviertel One-room apartments in Zabjelo
Wohnviertel One-room apartments in Zabjelo
Wohnviertel One-room apartments in Zabjelo
Wohnviertel One-room apartments in Zabjelo
Wohnviertel One-room apartments in Zabjelo
, Montenegro
von
$352
Two apartments for rent on the first floor, both area of 47 m2 , behind the Diagonala cafe in Zabjelo. The apartments are unfurnished, but there is a possibility to make a kitchen by agreement with potential tenants. They are suitable for living, as well as for offices
Wohnviertel Stan 50 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$130,271
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Izdaje se jednosoban stan – Preko Morače (kod Alpe Bara)   📐 Površina: 45 m² 📍 Lokacija: Preko Morače, u blizini Alpe Bara 🏢 Sprat: 5. sprat stambene zgrade (zgrada posjeduje lift) 🚗 Parking: privatno mjesto uključeno u cijenu 💶 Cijena: 450 €   Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u mirnom i…
