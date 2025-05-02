Wohnquartier Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT

  1. Realting.com
ID: 28637
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

A fully furnished and luxuriously equipped two-bedroom apartment of 108m² is available for rent, located on the seventh floor of a residential building in Central Point. Layout: entrance hall, living room, kitchen, dining room, two bedrooms (one of which is a master bedroom), bathroom, toilet, and two terraces. The apartment is equipped with a multi-split system. The building is newly constructed and features three elevators, with regular maintenance of the entrance area. The rental price includes two garage parking spaces. It is available for long-term rent with a mandatory deposit. Petar Abramovic - Real Estate Agent.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
