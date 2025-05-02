  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica

Wohnquartier Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$998
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28363
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 76m2, smjesten na drugom spratu stambene zgrade, u naselju 1. Maj. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Instaliran je Multi Split sistem. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$232,844
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$126,750
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$170,174
Wohnviertel Stan 44 m² na Prodaju – Ilino, Bar
Bar, Montenegro
von
$2,171
Wohnviertel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$998
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$763
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 63m2, smjesten na prizemlju stambene zgrade, u Momisicima. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking. Izdaje se na duzi vremenski period…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Wohnanlage Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Wohnanlage Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Wohnanlage Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Wohnanlage Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Alle anzeigen Wohnanlage Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Wohnanlage Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Blizikuce, Montenegro
von
$756,519
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 3
Neue Wohnanlage mit 3 und 4 Schlafzimmern.Das Projekt ist in der Budva Riviera, in einem ruhigen abgelegenen Ort Blizikuce, neben Sveti Stefan. Der Bau wird von einem Unternehmen durchgeführt, das mehrere Projekte in Montenegro gebaut und erfolgreich umgesetzt hat. Alle Stadthäuser werden in…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$93,889
Prodaje se jednosoban stan površine 41m², smješten na 6. (posljednjem) spratu stambene zgrade u naselju Blok 9.🔹 Osnovne karakteristike:Površina: 41m²Sprat: 6/6Zgrada posjeduje liftU blizini se nalazi veliki javni parkingStan je funkcionalnog rasporeda i dobro osvijetljenNalazi se na atrakti…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen