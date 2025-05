Wohnkomplex Lustica Bay

Gefangen in einer reichen lokalen Tradition und einem tiefen Respekt für die Natur, Lustica Bay ist das größte Luxus-Resort und Wohnprojekt bisher mit einem Golfplatz, Yachthafen und vieles mehr. Diese Entwicklung befindet sich auf der schönen Halbinsel Lustica in der wunderschönen Traste Bay. Komplexes Gebiet ist über 6 Millionen Quadratmeter. Es ist das erste echte umweltfreundliche Projekt in Montenegro, das sich strikt an die LEED Silver Certificate Standards hält.

Der Komplex stellt 35 km fesselnde Küste dar, zwei geschäftige Marinas, die bis zu 170 Yachten, einen 18-Loch-Golfplatz, Wellnesszentren, schicke Cafés, Geschäfte und Restaurants, 7 High-Class-Hotels, eine unglaubliche Reihe von Wohnungen (1200 Einheiten), Villen und Stadthäuser (500 Einheiten), Schulen, medizinische Zentren, Thalasso-Therapieeinrichtungen, Konferenzzentrum und andere Einrichtungen. Dies bietet eine einzigartige Gelegenheit, ein maßgeschneidertes Anwesen in der Heimat von gesunden, aktiven Leben an der Montenegrin Küste rund um das Jahr zu besitzen.

Der zukünftige Komplex ist als eine Gemeinschaft geplant, die die internationale Menge aus der ganzen Welt vereinen soll, die von Golf, Yachting, Reiten, Wassersport, oder einfach auf der Suche nach Flucht in elegantes Leben in der unberührten natürlichen Umgebung am Meer.

Die Architektur und das Design der zukünftigen Entwicklung, die von den weltweit führenden Architekten angeboten wird, werden traditionelle und moderne Elemente kombinieren, um Umwelt zu schaffen, die im Einklang mit der umgebenden Natur und dem traditionellen mediterranen Stil ist.

Die erste Bauphase einschließlich Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen, Stadthäuser und Villen ist im Jahr 2016 abgeschlossen. Alle wurden mit umweltfreundlichen Materialien, Naturstein und Holz gebaut, mit der Umsetzung der neuesten Entwicklungen im Bereich Energieeinsparung und Naturschutz.

Centrale ist eine neue Ergänzung zum Luštica Bay Resort, die einen ruhigen Rückzug mit allen Atmosphären des kosmopolitischen Lebens kombiniert.

Dieses neue Viertel soll das Stadtzentrum der Luštica Bay und ein blühendes Wohnviertel werden. Mit dem aufmerksamkeitsgetreuen, intelligenten Design und der Umweltpflege charakteristisch für die Bucht von Luštica wird es etwas ganz Neues in die Stadt bringen. Ein kosmopolitischer Ort, der ein neues Reiseziel in Montenegrin sein wird, wird Centrale alle Bedürfnisse eines Stadtzentrums mit den erstklassigen Einrichtungen der Luštica Bay zusammenbringen.

Das zentral gelegene Viertel verfügt über mehr als 20.000 Quadratmeter öffentliche Räume und Freizeitzonen für etwa 95.000 Quadratmeter Wohnfläche.

Das Layout der Website fördert fahrzeugfreie Transporte, geschnitzt mit vernetzten Gehwegen, Trail-Systemen und Fahrradwegen, komplett mit Lagerregalen.

Das Layout von Centrale wurde sorgfältig geplant, um einfache Verbindungen zum Rest der Bucht von Luštica zu ermöglichen, einschließlich seines Golfplatzes, Marinas und Strände, sowie umliegende Städte in der Umgebung.

Willkommen im ersten Golf Resort mit einem 18-Loch-Golfplatz in Montenegro - The Peaks Lustica Bay!

Dieser einzigartige Ort bietet perfekte Bedingungen für Golfer aller Ebenen. Der in Zusammenarbeit mit dem renommierten Designer Gary Player entworfene Golfplatz The Peaks besticht durch seine Schönheit, die Aussicht auf das Meer und die harmonische Integration in die umliegende Natur. In dieser Ecke der Ruhe und Gelassenheit werden Sie sich in die unberührte Natur von Montenegro eintauchen.