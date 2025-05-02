  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Wohnquartier Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$158,438
ID: 28587
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Prodaje se opremljen dvosoban stan u samom Centru Grada. Stan je ukupne kvadrature 65m2 i nalazi se na svega 700m od Hotela Hilton.  Struktura stana: dnevna soba, kuhinja, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa. 

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 65 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$158,438
Wohnviertel Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$880
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 68m2, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spvace sobe, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na jednoj…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Izdaje se lijepo namjesten jednosoban stan povrsine 45m2, stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, Stari Aerodrom kod lokala Verse.Cijena: 500€
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$179,563
Na prodaju jednosoban, namješten stan od 51 m² u City Kvartu, 5. sprat, južna orijentacija. Svijetao i funkcionalan, sa dnevnim boravkom, spavaćom sobom, kupatilom i terasom. Stan se prodaje kompletno namješten i trenutno je izdat pouzdanom zakupcu po cijeni od 550 € mjesečno (ugovor na godi…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
