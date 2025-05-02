Wohnquartier One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar

  1. Realting.com
  Montenegro
  Bar
  One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar

One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar

Bar, Montenegro
von
$176,042
;
5
ID: 28635
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  Grundstück
    Montenegro
  Nachbarschaft
    Gemeinde Bar
  Stadt
    Bar

Über den Komplex

English English
Apartments with high-quality finishing in a new building in Bar, Montenegro. Completion date: February 2025. Exclusive apartments in a newly built premium-class residence: - Panoramic views of the sea and mountains from every apartment - High-quality construction: thick walls and perfect thermal insulation, verified by an independent construction expert - Excellent ventilation thanks to dual orientation (mountain and sea views) - Only 3 apartments per floor – ensuring peace and privacy - Just a 5-minute walk to the sea - Thoughtfully designed layouts with high-quality finishing "move-in ready" Available for sale: Cozy one-bedroom apartment (44.5 m²) Price: €150,000

Standort auf der Karte

Bar, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
