  Wohnquartier Stan 80 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Wohnquartier Stan 80 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$246,458
7
ID: 28436
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Prodaje se lijepo opremljen dvosoban stan, površine 80m2, smješten na prvom spratu stambene zgrade, u Zagoriču. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavaće sobe, dva kupatila i dvije terase. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u mirnom dijelu grada, u blizini svih sadržaja neophodnih za svakodnevni život. Orijentacija: sjever - jug. Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno održava. U cijenu stana je uračunato privatno parking mjesto.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

