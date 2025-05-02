  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 60 m² na Izdavanje – Centar, Bar

Bar, Montenegro
$822
5
ID: 28335
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Bar
  • Stadt
    Bar

Über den Komplex

Izdaje se dvosoban stan u Baru, površine 60 m², smješten na drugom spratu zgrade. Stan ima prelijep pogled na Luku Bar i nalazi se na odličnoj lokaciji, pogodnoj za udoban život tokom cijele godine ili sezonski boravak. Mjesečna cijena zakupa iznosi 700 €.

Standort auf der Karte

Bar, Montenegro
