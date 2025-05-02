  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$587
ID: 28478
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se jednosoban stan površine 46m², smješten na visokom prizemlju stambene zgrade na Tuškom putu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan je pet friendly i nalazi se na lokaciji koja omogućava brz pristup svim važnim sadržajima. Ispred zgrade je dostupan javni parking. Mjesečna cijena zakupa: 500€.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
