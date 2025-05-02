  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 42 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$528
ID: 28360
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

English English
Izdaje se jednosoban stan u Bloku 6, na trećem spratu, kompletno namješten i odmah useljiv. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini tri osnovne škole, fakulteta, trim staze, marketa i svih važnih sadržaja. Mjesečna cijena zakupa je 450 €. Idealno za samce, parove ili studente koji traže miran i funkcionalan prostor u urbanom dijelu grada.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

