  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica

Wohnquartier Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$103,278
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28170
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Prodaje se garsonjera od 24m2 u Podgorici, između Autobuske stanice i Gintaša (Mall of Montenegro). Kompletno renovirano i namješteno novim, kvalitetnim, pažljivo biranim namještajem. Uređaji pod garancijom. Odvojena kuhinja, sa ugradnim elementima i granitnim sudoperom. Klimatizovano. Bez didatnih ulaganja. Idealno za stanovanje jedne ili dvije osobe. Južna strana, visoko prizemlje, bez potrebe za liftom, pogodno za starije, i teže pokretne osobe. Dovoljno izdignuto, uz video nadzor, što ga čini praktičnim i sigurnim.Može se rentirati na duže, ili kao stan na dan, ili pretvoriti u poslovni prostor. Blizina i dostupnost svih važnih sadržaja ga čini zahvalnim za život i poslovanje (autobuska i željeznička stanica, tržni centar, odnovne i srednje škole, banke, pijaca, dom zdravlja,...).

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage with pool in Kumbor
Kumbor, Montenegro
von
$142,874
Wohnviertel Stan 44 m² na Prodaju – Ilino, Bar
Bar, Montenegro
von
$2,171
Wohnviertel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$281,667
Wohnviertel Trosoban stan, 95m2, Zabjelo
Podgorica, Montenegro
von
$205,382
Wohnanlage New residential building near the sea in Kotor
Muo, Montenegro
von
$164,714
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$103,278
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$762,847
Na prodaju prelijep,komforan, 150m² trosoban stan sa trostranom orjentacijom, koji se nalazi na III spratu.   Nalazi se na sjajnoj lokaciji u blizini brda Ljubovic, u samom centru grada, na 5minuta od Hotela Hilton kao i Atlas Capitala. Stan se sastoji od komfornog dnevnog boravka, trpezarij…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$234,722
Prodaje se nenamjsten dvosoban stan, povrsine 85m2, u Centru. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa. Smjesten je na drugom spratu stambene zgrade, koja ne posjeduje lift. U okruženju se nalaze državne institucije, nota…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dobrota, Montenegro
von
$305,139
Na prodaju luksuzno opremljen dvosoban stan u Kotoru sa panoramskim pogledom na more!Stan je ukupne kvadrsture 74m2 i posjeduje dvije spavace sobe i dva kupatila!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen