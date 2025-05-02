  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 120 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$1,056
;
9
ID: 28518
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se prostran trosoban stan na Pobrezju!Stan je ukupne kvadrature 120m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade!Stan posjeduje dvije prostrane zastakljene terase!U slucaju kucnih ljubimaca cijena 1000€ mjesecno!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Podgorica, Montenegro
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Two bedroom apartment of 60m2 - Bar
Bar, Montenegro
von
$211,250
Wohnviertel Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Wohnviertel Stan 36 m² na Prodaju – Pržno, Budva
Przno, Montenegro
von
$152,569
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$115,953
Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Wohnquartier Stan 120 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,056
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 42m2, smjesten na trecem spratu stambene zgrade, u Central Pointu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava…
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Izdaje se lijepo namjesten jednosoban stan povrsine 45m2, stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, Stari Aerodrom kod lokala Verse.Cijena: 500€
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$190,125
Prodaje se jednosoban stan u preumim dijelu grada u Central Pointu!Stan se nalazi na 6. Spratu cetvrte faze!Rok zavrsetka se ocekuje kraljem ljeta!
