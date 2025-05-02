  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Wohnquartier Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$704
;
8
ID: 28245
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se namjesten jednosoban stan u City Kvartu.Stan je ukupne kvadrature 51m i nalazi se na 3. Spratu .Mogucnost zakupa parkinga za dodatnih 50€ mjesecno.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen

