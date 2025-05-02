  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat

Donja Lastva, Montenegro
von
$79,219
;
4
ID: 28216
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Tivat
  • Stadt
    Donja Lastva

Über den Komplex

U naselju Aura Vitalis, koje se sastoji od dvije moderno dizajnirane zgrade skladno uklopljene u prirodno okruženje, prodaje se garsonjera površine 28 m². Kompleks nudi višestruke sportske terene, mir i privatnost, kao i brz pristup moru i svim urbanim sadržajima – idealno za kvalitetan i udoban život.🔹 Lokacija: Donja Lastva🔹 Površina: 28 m²🔹 Udaljenost od mora: 8 km🔹 Sprat: prizemlje🔹 Broj prostorija: 2🔹 Broj kupatila: 1🔹 Balkon: da🔹 Lift: 2 u objektu🔹 Garaža: nema🔹 Opremljenost: ne🔹 Klima uređaj: ne🔹 Uknjiženje: u izgradnji (rok završetka: januar 2025)💰 Cijena: 67.500 €Garsonjera u ovom luksuznom kompleksu predstavlja savršen spoj modernog dizajna i komfora, uz mogućnost aktivnog načina života i uživanja u prirodnom ambijentu.

Standort auf der Karte

Donja Lastva, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$152,569
Wohnviertel Stan 37 m² na Prodaju – Bijela, Herceg Novi
Bijela, Montenegro
von
$104,217
Wohnviertel One bedroom apartment in Verde Village
M 10, Montenegro
von
$146,701
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Lustica, Tivat
Radovici, Montenegro
von
$394,333
Wohnviertel Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$763
Wohnquartier Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Donja Lastva, Montenegro
von
$79,219
Andere Komplexe
Podgorica, Montenegro
von
$469
Izdaje se lijepo opremljena garsonjera, povrsine 30m2, smjestena na cetvrtom spratu stambene zgrade, u City Key - u.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, kupatilo i terasa.Ispred i iza zgrade je dostupan veliki javni parking.Nalazi se u zgradi novije gradnje, koja po…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Podgorica, Montenegro
von
$193,646
Na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici, u renomiranoj zgradi Dadi, prodaje se prelijepo opremljen jednosoban stan površine [upiši m² ako želiš].📍 Lokacija: Stari Aerodrom🏢 Sprat: 2.🛋 Namještaj i oprema: Stan je opremljen luksuznim namještajem i tehnikom najvišeg kvaliteta i takav se…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Podgorica, Montenegro
von
$704
Izdaje se jednosoban stan površine 42m² u zgradi Nikić, na trećem spratu. Zgrada posjeduje lift. Stan je potpuno namješten i biće spreman za useljenje od 12. aprila. Nalazi se na odličnoj lokaciji, svega 3 minuta hoda od hotela Hilton i 5 minuta od centra. Mjesečna cijena zakupa: 600€
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
