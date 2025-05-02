  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$587
6
ID: 28237
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se jednosoban stan površine 51 m², smješten na drugom spratu stambene zgrade sa liftom. Stan je lijepo i moderno namješten, funkcionalnog rasporeda i spreman za useljenje. Uz stan dolazi obezbijeđeno parking mjesto pod rampom. Mjesečna kirija iznosi 500 €.

