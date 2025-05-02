  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 56 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$1,115
ID: 28227
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se dvosoban stan površine 56 m² u City kvartu, u zgradi Acton, na trećem spratu sa liftom. Stan je moderno opremljen i kompletno namješten, a ispred zgrade se nalazi javni parking. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini svih važnih sadržaja. Mjesečna kirija iznosi 950 €.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
