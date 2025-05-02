  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$422,500
;
7
ID: 28625
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Prodaje se luksuzno opremljen trosoban stan, povrsine 120m2, u Toloskoj sumi. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, tri kupatila i terasa. Stan se nalazi na prvom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, na samo par stotina metara od trznog centra "Big fashion". Ovo je jedinstvena prilika za kupovinu trosobnog stana na ovoj lokaciji.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
