  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Wohnquartier Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje

Wohnquartier Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje

3 Sportski centar, Montenegro
von
$587
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28567
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se veci lijepo namjesten dvosoban stan na Cetinju.Stan je ukupne kvadrature 80m2 i nalazi se na prvom spratu.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

3 Sportski centar, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$469
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Dalmatinska, Montenegro
von
$1,526
Wohnviertel Jednosoban stan, 59m2, Stara Varos
Podgorica, Montenegro
von
$822
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Budva, Montenegro
von
$818,298
Wohnviertel One-room apartments in Zabjelo
, Montenegro
von
$352
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Montenegro
von
$587
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Flayt
Wohnanlage Flayt
Wohnanlage Flayt
Wohnanlage Flayt
Wohnanlage Flayt
Alle anzeigen Wohnanlage Flayt
Wohnanlage Flayt
Boreti, Montenegro
von
$166,469
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Fläche 53–67 m²
4 Immobilienobjekte 4
Можно купить в ипотеку от банка на 15 лет!! Внимание! Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка ( для граждан Росси и ненрезидентвЧ. Преимущества покупки сейчас: - Близкая сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готовиться ко вступлению в ЕС в 2025 году, …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.8 – 67.0
179,839 – 268,705
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage A new exclusive project on the Budva Riviera
Wohnanlage A new exclusive project on the Budva Riviera
Wohnanlage A new exclusive project on the Budva Riviera
Wohnanlage A new exclusive project on the Budva Riviera
Wohnanlage A new exclusive project on the Budva Riviera
Alle anzeigen Wohnanlage A new exclusive project on the Budva Riviera
Wohnanlage A new exclusive project on the Budva Riviera
Katun Rezevici, Montenegro
von
$374,768
Etagenzahl 3
Fläche 64–90 m²
2 Immobilienobjekte 2
Neues exklusives Premium-Class-Projekt an der Budva Riviera im Dorf Reževići.Ein idealer Standort für Investitionen und Leben.Das Projekt befindet sich in einem der renommiertesten Gegenden der Budva Riviera und bietet eine einzigartige Kombination aus Naturschönheit, Abgeschiedenheit und en…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
64.0
393,471
Wohnung 2 zimmer
90.0
540,304
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Izdaje se prazan dvosoban stan u strogom Centru grada!Stan je ukupne kvadrature 69m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade bez lifta!Idealan kao poslovni prostor!Izdaje se na duzi vremenski prostor uz obavezan depozit!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen