  Montenegro
  Wohnquartier Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica

Wohnquartier Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica

Dalmatinska, Montenegro
von
$140,833
;
6
ID: 28269
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Über den Komplex

Prodaje se luksuzno opremljen jednosoban stan, povrsine 40m2, smjesten na visokom prizemlju stambene zgrade, u Dalmatinskoj ulici.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba i kupatilo.Postoji mogućnost dogradnje terase površine 4m², uz već dobijenu saglasnost skupštine stanara.Nalazi se u zgradi novogradnje, a ulaz se redovno odrzava.Ispred zgrade se nalazi privatno parking mjesto pod rampom.

Standort auf der Karte

Dalmatinska, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
