  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Budva
  4. Wohnquartier Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva

Wohnquartier Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva

Budva, Montenegro
von
$586,806
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28230
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Stadt
    Budva

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
📍 Lokacija: Budva, 300m od mora📐 Površina: 120m²🏢 Sprat: 2 (zgrada sa liftom)🛏 Sobe: 2 spavaće sobe – svaka sa sopstvenim kupatilom🚿 Kupatila: 2 + gostinski toalet🛋 Dnevni boravak: prostran, sa kuhinjom i trpezarijom🌅 Terasa: pogled na more i grad🚗 Parking: garažno mjesto uključeno👨‍💼 Recepcija: 24h na ulazu u zgradu🌳 Okruženje: kultivisan park ispred objekta🔑 Status: stan kompletno opremljen i odmah useljiv💶 Cijena: 500.000 €Stan se nalazi u mirnom i atraktivnom dijelu Budve, na svega nekoliko minuta hoda do plaže i centra grada. Odličan je izbor kako za život, tako i za izdavanje ili investiciju.

Standort auf der Karte

Budva, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$158,438
Wohnviertel Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$338,000
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$170,174
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Montenegro
von
$586,806
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$211,250
Prodaje se renoviran trosoban stan u starogradnji, povrsine 90 m2, na drugom spratu stambene zgrade - Zabjelo. Stan se sastoji od tri spavace sobe, jednog kupatila i jednog toaleta, dnevne sobe, trpezarije i kuhinje.  Stan ima jednu terasu. Orijentacija istok-zapad. Parking je obezbijedjen i…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$140,833
Na prodaju poslednji stan direktno od investitora! Stan se nalazi na cetvrtom spratu novoizgradjene zgrade na Zabjelu! Uz stan dolazi jedno natkriveno parking mjesto pod rampom! Moguca kupovina preko stambenog kredita!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Wohnviertel Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Wohnviertel Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Wohnviertel Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Wohnviertel Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Stari Bar, Montenegro
von
$117,361
Na prodaju veci jednosoban stan u tek gotovoj zgradi u Baru! Stan je ukupne kvadrature 54m2 i nalazi se na prvom spratu privatnog kompleksa sa bazenom za stanare! Stan je upisan i zgrada je vec useljiva!Postoji mogucnost kupovine putem kredita! Prodaje se direktno od investitora!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen