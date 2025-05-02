  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica

Wohnquartier Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$166,653
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28208
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Prodaje se jednosoban stan površine 46 m² kod Krivog mosta, smješten na petom spratu zgrade sa liftom. Stan je kompletno namješten i odmah useljiv. Zgrada je veoma kvalitetno građena i nalazi se na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici, u neposrednoj blizini tržnog centra Big Fashion i svih potrebnih sadržaja. Cijena: 142.000 €.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$158,438
Wohnviertel Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Wohnviertel Stan 68 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
Wohnviertel Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Wohnviertel Stan 54 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$763
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$166,653
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Alle anzeigen Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Dalmatinska, Montenegro
von
$1,526
Površine 130 m², stan je smješten na trećem spratu manje stambene zgrade. Iako zgrada nema lift, ova nekretnina nudi izuzetnu udobnost i funkcionalan raspored, čineći je savršenim izborom za porodičan život.🔹 Raspored:Stan se sastoji od velikog dnevnog boravka koji je povezan sa trpezarijom …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 52 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,056
Izdaje se jednosoban stan površine 52 m² u zgradi Oaza, smješten na drugom spratu. Stan je moderno namješten, opremljen podnim grijanjem i odmah useljiv. Nalazi se na atraktivnoj lokaciji sa svim sadržajima u blizini. Mjesečna kirija iznosi 900 €
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Izdaje se jednosoban stan površine 46m², smješten na visokom prizemlju stambene zgrade na Tuškom putu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan je pet friendly i nalazi se na lokaciji koja omogućava brz pristup svim važnim sadr…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen