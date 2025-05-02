  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Wohnquartier Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$587
;
6
ID: 28267
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 45m2, smjesten na prvom spratu stambene zgrade, na Zabjelu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen

