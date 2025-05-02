  1. Realting.com
  Wohnquartier Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Wohnquartier Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$259,896
ID: 28580
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Na prodaju dvosoban stan u Acton zgradi iza Volija u City kvartu. Nalazi se na cetvrtom spratu. Stan je opremljen namjestajem luksuznih brendova, kao i Bosch bijelom tehnikom. Stolarija je sa troslojnim staklom i elektricnim roletnama. U kupatilu postoji podno grijanje. Postoji mogucnost kupovine 2 parking mjesta koja se nalaze ispred ulaza.  

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Finanzen

