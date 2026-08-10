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Stadthäuser in Attika, Griechenland

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Athen
3
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
43
Municipality of Saronikos
11
Municipality of Glyfada
31
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268 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Municipality of Oropos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Oropos, Griechenland
Fläche 200 m²
Stadthaus von 200 qm auf der Halbinsel Peloponnes steht zum Verkauf. Das Stadthaus befindet …
$714,945
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Reihenhaus in Paiania, Griechenland
Reihenhaus
Paiania, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
Zu verkaufen Maisonette von 220 Quadratmetern in Attika .Die Maisonette hat 4 Ebenen. Das Un…
$354,213
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Reihenhaus in Municipality of Alimos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Alimos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 136 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 136 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 8. Stock beste…
$974,085
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 275 m²
Zu verkaufen Maisonette von 275 Quadratmetern in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Erd…
$779,268
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Reihenhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 180 m²
Zu verkaufen Maisonette von 180 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Erdgeschoss be…
$557,294
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Reihenhaus in Municipality of Glyfada, Griechenland
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Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 156 m²
Verkauf Maisonette von 156 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss besteht au…
$661,197
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Reihenhaus in Municipality of Dionysos, Griechenland
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Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 240 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss b…
$708,425
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Reihenhaus in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 163 m²
Haus zu verkaufen mit einer Fläche von 163 Quadratmetern in Athen. Das Stadthaus befindet si…
$940,374
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 430 m²
Zu verkaufen Maisonette von 430 qm in Athen .Die Maisonette hat 4 Ebenen. Das Erdgeschoss be…
$2,11M
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Reihenhaus in Limenas Markopoulou, Griechenland
Reihenhaus
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Zu verkaufen im Bau Maisonette von 80 qm in Attika .Die Maisonette hat 2 Werte. Das Erdgesch…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 245 m²
Zu verkaufen im Bau Maisonette von 245 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Erdges…
$649,390
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Reihenhaus in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 310 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 310 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss be…
$6,02M
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 217 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 217 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss b…
$2,01M
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Reihenhaus in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 142 m²
Zum Verkauf unter Bau Maisonette von 142 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 3. Stock …
$1,21M
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 265 m²
Zu verkaufen Maisonette von 265 qm in Athen .Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Erdgeschoss be…
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Reihenhaus in Region Attika, Griechenland
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Region Attika, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Die Maisonette befindet sich im nördlichen Vorort Kifisia
$1,89M
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Reihenhaus in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 132 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 132 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Stock beste…
$696,618
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Reihenhaus in Lavrio, Griechenland
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Lavrio, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Zu verkaufen Maisonette von 125 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Untergeschoss …
$613,968
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Reihenhaus in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
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Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Maisonette von 100 qm in Attica. Die Maisonette hat eine Ebene. 3. Stock besteht…
$873,724
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Reihenhaus in Municipality of Alimos, Griechenland
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Municipality of Alimos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 118 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 118 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 6. Stock beste…
$769,822
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Reihenhaus in Paiania, Griechenland
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Paiania, Griechenland
Fläche 220 m²
Zu verkaufen Maisonette von 220 Quadratmetern in Athen .Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Unt…
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Reihenhaus in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
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Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 151 m²
Zum Verkauf Maisonette von 151 qm in Attica. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss beste…
$442,766
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Reihenhaus in Kalyvia Thorikou, Griechenland
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Kalyvia Thorikou, Griechenland
Fläche 150 m²
Zu verkaufen eine im Bau befindliche Maisonette von 150qm, unterteilt in 2 -Levels. Baujahr …
$259,756
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Schlafräume 3
Fläche 127 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 127 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 3. Stock beste…
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Reihenhaus in Municipality of Megara, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Megara, Griechenland
Fläche 182 m²
Townhouse ist in einem Küstendorf in Attica zu verkaufen. Die Fläche des dreigeschossigen Ha…
$224,335
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Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 279 m²
Zu verkaufen Maisonette von 279 qm in Attika .Die Maisonette hat 4 Werte. Das Erdgeschoss be…
$796,565
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Reihenhaus in Region Attika, Griechenland
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Region Attika, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 297 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 297 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss b…
$1,18M
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Municipality of Megara, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 218 m²
Zum Verkauf Maisonette von 218 qm in Attica. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss beste…
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Schlafräume 6
Fläche 285 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 285 qm in Athen. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgeschoss b…
$3,60M
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Fläche 115 m²
Haus zu verkaufen mit einer Fläche von 115 qm in Athen. Das Stadthaus befindet sich auf 2 Eb…
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