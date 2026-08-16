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Stadthäuser in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland

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Agios Nikolaos Municipal Unit
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10 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Vrouchas, Griechenland
Reihenhaus
Vrouchas, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 140 m²
Zu verkaufen 2 -stöckige Villa von 140 qm auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzim…
$434,175
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Reihenhaus in Milatos, Griechenland
Reihenhaus
Milatos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
Zum Verkauf Maisonette von 60 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteht…
$106,264
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Reihenhaus in Kritsa, Griechenland
Reihenhaus
Kritsa, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 115 m²
Zu verkaufen Maisonette von 115 qm auf Kreta .Die Maisonette hat 4 Ebenen. Der Untergeschoss…
$126,336
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Reihenhaus in Kritsa, Griechenland
Reihenhaus
Kritsa, Griechenland
Fläche 80 m²
Zum Verkauf helle und funktionale Maisonette von einer Gesamtfläche von 80 qm, in einer ruhi…
$185,371
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Reihenhaus in Kritsa, Griechenland
Reihenhaus
Kritsa, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Zum Verkauf Maisonette von 200 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$188,913
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Reihenhaus in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
Zum Verkauf Maisonette von 110 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$366,020
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Reihenhaus in Milatos, Griechenland
Reihenhaus
Milatos, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 400 m²
Verkauf Maisonette von 400 qm in Kreta. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgeschoss besteht au…
$1,77M
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Reihenhaus in Kritsa, Griechenland
Reihenhaus
Kritsa, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 119 m²
Zum Verkauf Maisonette von 119 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Keller besteht aus…
$100,360
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Reihenhaus in Agios Nikolaos, Griechenland
Reihenhaus
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 210 m²
Zum Verkauf eine Immobilie bestehend aus einer unabhängigen Erdgeschosswohnung von 80 qm und…
$613,968
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Reihenhaus in Kritsa, Griechenland
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Kritsa, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 180 m²
Zu verkaufen Maisonette von 180 qm auf Kreta .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Untergeschoss …
$151,131
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Immobilienangaben in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland

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