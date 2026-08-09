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Stadthäuser in Peloponnes, Westgriechenland und Ionische Inseln, Griechenland

;
Korfu
3
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln
21
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
14
Municipal Unit of Loutraki Perachora
14
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129 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Fläche 58 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 58 qm auf der Halbinsel Peloponnes. Das Stadthaus befindet …
$172,970
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Reihenhaus in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Reihenhaus
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 120 m²
Zum Verkauf Maisonette Fläche von 120 Quadratmetern. m in Lefkimmi Das Anwesen besteht aus …
$115,314
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Reihenhaus in Region Peloponnes, Griechenland
Reihenhaus
Region Peloponnes, Griechenland
Fläche 240 m²
Zum Verkauf Stadthausfläche von 240 Quadratmetern auf der Peloponnes-Halbinsel im Bau. Das S…
$553,506
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Reihenhaus in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Verkauf Maisonette von 160 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgescho…
$200,720
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Reihenhaus in Kiato, Griechenland
Reihenhaus
Kiato, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Zum Verkauf Maisonette von 124 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbg…
$531,319
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Reihenhaus in Agia Eleni, Griechenland
Reihenhaus
Agia Eleni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Zum Verkauf Maisonette von 85 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. Stock …
$177,106
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Reihenhaus in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Maisonette von 100 qm in Loutraki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss best…
$247,949
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Reihenhaus in Perivoli, Griechenland
Reihenhaus
Perivoli, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 79 m²
Zum Verkauf Maisonette von 79 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgescho…
$129,878
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Reihenhaus in Alykes Potamou, Griechenland
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Alykes Potamou, Griechenland
Fläche 72 m²
Zum Verkauf alte Baumaisonette von 72 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. …
$484,091
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 134 m²
Verkauf Maisonette von 134 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss best…
$395,537
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Reihenhaus in Agii Deka, Griechenland
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Agii Deka, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Zum Verkauf alte Baumaisonette von 80 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. H…
$94,457
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Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 84 qm in Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgescho…
$247,949
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Reihenhaus in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
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Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 118 m²
Verkauf Maisonette von 118 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgescho…
$371,923
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Reihenhaus in Evropouli, Griechenland
Reihenhaus
Evropouli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Zum Verkauf eine Maisonette von 130 qm in Kobitsi, Zentralkorfu. Die Maisonette besteht aus:…
$253,852
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Reihenhaus in Liapades, Griechenland
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Liapades, Griechenland
Fläche 124 m²
Zum Verkauf Maisonette von 124 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat eine Ebene. Die Be…
$165,299
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
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Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
Zu verkaufen Maisonette von 250 Quadratmetern in Thessaloniki .Die Maisonette hat 4 Werte. D…
$696,618
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Zu verkaufen Maisonette von 150 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$426,661
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Reihenhaus in Ano Korakiana, Griechenland
Reihenhaus
Ano Korakiana, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 97 m²
Verkauf Maisonette von 97 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss b…
$141,685
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Reihenhaus in Region Peloponnes, Griechenland
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Region Peloponnes, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 91 m²
Zum Verkauf Maisonette von 91 qm in Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss be…
$224,335
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Reihenhaus in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
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Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Zum Verkauf Maisonette von 110 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. St…
$277,467
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
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Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 234 m²
Verkauf Maisonette von 234 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 4 Ebenen.…
$590,354
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Reihenhaus in Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
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Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 330 m²
Zu verkaufen Maisonette von 330 Quadratmetern in Loutraki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das …
$625,776
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Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
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Municipality of Corinth, Griechenland
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Fläche 135 m²
Zu verkaufen Maisonette von 135 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss b…
$292,904
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Reihenhaus in Kynopiastes, Griechenland
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Kynopiastes, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 155 m²
Zum Verkauf Maisonette von 155 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgesch…
$324,695
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Reihenhaus in Laliotis, Griechenland
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Laliotis, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
Verkauf Maisonette von 200 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschos…
$413,248
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Reihenhaus in Municipality of Patras, Griechenland
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Municipality of Patras, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 150 m²
Verkauf Maisonette von 150 qm in Western Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgescho…
$194,817
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Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
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Vrachati, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 178 m²
Verkauf Maisonette von 178 qm in Peloponnese. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgeschoss best…
$215,503
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Reihenhaus in Germenata, Griechenland
Reihenhaus
Germenata, Griechenland
Fläche 80 m²
Zum Verkauf stehen drei im Bau befindliche Häuser auf der Insel Kefalonia. Die Häuser befind…
$826,496
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Reihenhaus in Portocheli, Griechenland
Reihenhaus
Portocheli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Zum Verkauf Maisonette von 190 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdge…
$543,126
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Reihenhaus in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Reihenhaus
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Wohnung von 50 qm auf der Insel Korfu. Wohnung hat Inneneinrichtung. Es gibt: So…
Preis auf Anfrage
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Immobilienangaben in Peloponnes, Westgriechenland und Ionische Inseln, Griechenland

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