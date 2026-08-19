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Stadthäuser in Vari Municipal Unit, Griechenland

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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 200 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Stock beste…
$2,72M
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 146 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 146 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss b…
$1,42M
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Verkauf Maisonette von 125 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 3. Stock besteht aus Wo…
$873,724
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 265 m²
Zu verkaufen Maisonette von 265 qm in Athen .Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Erdgeschoss be…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Verkauf Maisonette von 85 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteht aus …
$472,283
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Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 150 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss b…
$1,32M
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 245 m²
Zu verkaufen Maisonette von 245 qm in Athen .Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Erdgeschoss be…
$767,461
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Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 251 m²
Zu verkaufen Maisonette von 251 Quadratmetern in Athen .Die Maisonette hat 4 Ebenen. Das Unt…
$708,425
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 289 m²
Verkauf Maisonette von 289 qm in Athen. Die Maisonette hat eine Ebene. Es gibt: einen Kamin.…
$968,181
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 9
Fläche 350 m²
Verkauf Maisonette von 350 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss besteht au…
$3,66M
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 160 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 3. Stock beste…
$1,65M
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 217 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 217 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss b…
$2,01M
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Reihenhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
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Schlafräume 3
Fläche 207 m²
Verkauf Maisonette von 207 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss besteht au…
$649,390
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Immobilienangaben in Vari Municipal Unit, Griechenland

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