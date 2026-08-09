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Stadthäuser in Region Kreta, Griechenland

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Provinz Apokoronas
4
Heraklion
12
Heraklion Municipal Unit
12
Provinz Heraklion
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61 immobilienobjekt total found
Reihenhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Verkauf: Freistehendes Haus 180 m2 auf 6,850 m2. Grundstück – Agia Pelagia, Heraklion, Kreta…
$743,846
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Reihenhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 184 m²
Zu verkaufen vorgeschlagen, Gebäude von 184 m2 auf einem 402 Grundstück in Heraklion von Kre…
$566,740
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Reihenhaus in Kritsa, Griechenland
Reihenhaus
Kritsa, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 119 m²
Zum Verkauf Maisonette von 119 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Keller besteht aus…
$100,360
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Reihenhaus in Koutsouras, Griechenland
Reihenhaus
Koutsouras, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 223 m²
Zu verkaufen Maisonette von 223 Quadratmetern auf Kreta. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Der er…
$578,547
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Reihenhaus in Kavousi, Griechenland
Reihenhaus
Kavousi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Verkauf Maisonette von 70 qm in Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteht aus …
$85,389
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Reihenhaus in Kalo Chorio, Griechenland
Reihenhaus
Kalo Chorio, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 160 m²
Verkauf Maisonette von 160 qm in Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteht aus…
$377,827
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Reihenhaus in Kalo Chorio, Griechenland
Reihenhaus
Kalo Chorio, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 115 m²
Zu verkaufen alte Baumaisonette von 115 qm auf Kreta .Die Maisonette hat 3 Werte. Der Unterg…
$277,467
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Reihenhaus in Milatos, Griechenland
Reihenhaus
Milatos, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 400 m²
Verkauf Maisonette von 400 qm in Kreta. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgeschoss besteht au…
$1,77M
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Reihenhaus in Xirosterni, Griechenland
Reihenhaus
Xirosterni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
Zum Verkauf Maisonette von 170 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus in Kritsa, Griechenland
Reihenhaus
Kritsa, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 180 m²
Zu verkaufen Maisonette von 180 qm auf Kreta .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Untergeschoss …
$151,131
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Reihenhaus in Kritsa, Griechenland
Reihenhaus
Kritsa, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 115 m²
Zu verkaufen Maisonette von 115 qm auf Kreta .Die Maisonette hat 4 Ebenen. Der Untergeschoss…
$126,336
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Reihenhaus in Region Kreta, Griechenland
Reihenhaus
Region Kreta, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 158 m²
Auf einem Grundstück von 90m2 gibt es eine Maisonette von ca. 138m2 mit einer Garage und Par…
$365,621
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Reihenhaus in Skopi, Griechenland
Reihenhaus
Skopi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 95 m²
Zum Verkauf Maisonette von 95 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss besteh…
$153,492
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Reihenhaus in Provinz Ierapetra, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zum Verkauf Maisonette von 75 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss besteh…
$183,010
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Reihenhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 132 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 132 qm in Kreta. Die Maisonette hat eine Ebene. 2. Stock bes…
$918,591
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Reihenhaus in Region Kreta, Griechenland
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Region Kreta, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 149 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 149 qm in Kreta. Die Maisonette hat eine Ebene. 3. Stock bes…
$957,555
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Reihenhaus in Vrouchas, Griechenland
Reihenhaus
Vrouchas, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 140 m²
Zu verkaufen 2 -stöckige Villa von 140 qm auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzim…
$434,175
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Reihenhaus in Region Kreta, Griechenland
Reihenhaus
Region Kreta, Griechenland
Fläche 123 m²
Zum Verkauf: Maisonette 50m vom Meer – Maleme, Chania, Kreta Entdecken Sie eine außergewöhnl…
$372,618
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Reihenhaus 3 zimmer in Gerani, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,06M
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Reihenhaus in Kalathas, Griechenland
Reihenhaus
Kalathas, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Zum Verkauf Maisonette von 200 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$631,679
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Kalathas, Griechenland
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Fläche 200 m²
Zum Verkauf Maisonette von 200 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$767,461
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Reihenhaus in Provinz Ierapetra, Griechenland
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Provinz Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zum Verkauf Maisonette von 75 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss besteh…
$194,817
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Reihenhaus in Aspro, Griechenland
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Aspro, Griechenland
Fläche 100 m²
Verkauf: Separate Maisonette mit Meerblick und einem gemeinsamen Pool – Chania, Kreta In ein…
$319,918
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Reihenhaus 3 zimmer in Gerani, Griechenland
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Gerani, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$984,892
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Reihenhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 159 m²
Maisonette mit Sea & Mountain Sehenswürdigkeiten in Ano Chersonissos Zum Verkauf: eine 159 m…
$629,035
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Reihenhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 77 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 77 qm auf Kreta. Die Maisonette hat eine Ebene. 2. Stock bes…
$511,247
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Reihenhaus 3 zimmer in Gerani, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Gerani, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,04M
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Reihenhaus in Panormos, Griechenland
Reihenhaus
Panormos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 190 m²
Zu verkaufen: Charmantes Old Stone Two-Storey House in Panormos - nur 24m vom Meer entfernt …
$222,718
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Reihenhaus in Provinz Ierapetra, Griechenland
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Provinz Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zum Verkauf Maisonette von 75 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss besteh…
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Reihenhaus in Xirosterni, Griechenland
Reihenhaus
Xirosterni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
Zum Verkauf Maisonette von 170 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
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