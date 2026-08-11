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Stadthäuser in Ägäis, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Municipality of Mytilene, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Mytilene, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 136 m²
Zum Verkauf Maisonette von 136 qm auf Inseln. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss beste…
$427,417
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Reihenhaus in Anaxos Skoutarou, Griechenland
Reihenhaus
Anaxos Skoutarou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Maisonette von 100 qm im Dodecanese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss b…
$1,42M
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Reihenhaus in Municipality of Mytilene, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Mytilene, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 205 m²
Zu verkaufen Maisonette von 205 Quadratmetern auf Inseln .Die Maisonette hat 4 Werte. Das Se…
$484,091
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Immobilienangaben in Ägäis, Griechenland

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