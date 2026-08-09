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Stadthäuser in Municipality of Velo and Vocha, Griechenland

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Municipal Unit of Vocha
8
Vrachati
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9 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 84 qm in Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgescho…
$247,949
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Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 178 m²
Verkauf Maisonette von 178 qm in Peloponnese. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgeschoss best…
$215,503
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Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 175 m²
Zu verkaufen Maisonette von 175 Quadratmetern in Ostpeloponnes .Die Maisonette hat 4 Ebenen.…
$295,177
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Reihenhaus in Nerantza, Griechenland
Reihenhaus
Nerantza, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 115 m²
Zum Verkauf Maisonette von 115 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbg…
$230,238
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Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 136 m²
Verkauf Maisonette von 136 qm in Eastern Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgescho…
$301,081
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Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 113 m²
Zum Verkauf Maisonette von 113 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbg…
$318,791
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Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 145 m²
Zu verkaufen Maisonette von 145 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss b…
$291,220
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Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 130 m²
Verkauf Maisonette von 130 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Keller besteht aus…
$507,705
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Reihenhaus in Vrachati, Griechenland
Reihenhaus
Vrachati, Griechenland
Fläche 88 m²
Haus zum Verkauf mit einer Fläche von 88 Quadratmetern auf der Halbinsel Peloponnes. Das Sta…
$217,832
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Immobilienangaben in Municipality of Velo and Vocha, Griechenland

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