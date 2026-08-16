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Stadthäuser in Heraklion, Griechenland

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12 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 132 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 132 qm in Kreta. Die Maisonette hat eine Ebene. 2. Stock bes…
$918,591
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Reihenhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 288 m²
Zum Verkauf: Zwei unfertige Maisonetten in der Heraklion Präfektur von Kreta. Die Gesamtbau…
$554,933
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Reihenhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 128 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 128 qm in Kreta. Die Maisonette hat eine Ebene. 2. Stock bes…
$899,700
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Reihenhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 77 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 77 qm auf Kreta. Die Maisonette hat eine Ebene. 2. Stock bes…
$511,247
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Reihenhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 212 m²
Moderne halb freistehende Maisonette 212m2 in der Präfektur Heraklion, Kreta. Eine ausgezeic…
$414,693
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Reihenhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Verkauf: Freistehendes Haus 180 m2 auf 6,850 m2. Grundstück – Agia Pelagia, Heraklion, Kreta…
$743,846
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Reihenhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 64 m²
VERKAUFENDE MAISONETTE 63,63 m2 Heraklion City (Poros Area), Kreta Überblick Zum Verkauf ei…
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Reihenhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 156 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 156 qm in Kreta. Die Maisonette hat eine Ebene. 2. Stock bes…
$844,384
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Reihenhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 184 m²
Zu verkaufen vorgeschlagen, Gebäude von 184 m2 auf einem 402 Grundstück in Heraklion von Kre…
$566,740
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Reihenhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 159 m²
Maisonette mit Sea & Mountain Sehenswürdigkeiten in Ano Chersonissos Zum Verkauf: eine 159 m…
$576,765
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Reihenhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 165 m²
Zu verkaufen Maisonette von 165 Quadratmetern auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Das Er…
$507,705
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Reihenhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 194 m²
Doppelhaushälfte zum Verkauf – Goñez Pediados In der ruhigen und privilegierten Gegend von G…
$93,013
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Immobilienangaben in Heraklion, Griechenland

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