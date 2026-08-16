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Stadthäuser in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland

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Municipality of Thiva
3
Demotike Enoteta Plataion
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26 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Reihenhaus
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 111 m²
Zum Verkauf Maisonette von 111 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat eine Ebene. Erdg…
$214,889
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Reihenhaus in Melissochori, Griechenland
Reihenhaus
Melissochori, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 207 m²
Zu verkaufen Maisonette von 207 Quadratmetern in Attika .Die Maisonette hat 2 Werte. Das Erd…
$433,910
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Reihenhaus in Delfi, Griechenland
Reihenhaus
Delfi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 151 m²
Verkauf Maisonette von 151 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgesc…
$301,081
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Reihenhaus in Dilesi, Griechenland
Reihenhaus
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Zum Verkauf Maisonette von 130 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdges…
$224,335
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Reihenhaus in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Reihenhaus
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 220 m²
Zum Verkauf Maisonette von 220 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdges…
$509,085
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Reihenhaus in Dytiki Frangista, Griechenland
Reihenhaus
Dytiki Frangista, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Verkauf Maisonette von 150 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbges…
$230,238
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Reihenhaus in Agios Konstantinos, Griechenland
Reihenhaus
Agios Konstantinos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 120 m²
Verkauf Maisonette von 120 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbges…
$295,177
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Reihenhaus in Delphi Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Delphi Municipality, Griechenland
Zum Verkauf Maisonette von 0 qm in Arachova. Die Maisonette hat eine Ebene. Ein herrlicher B…
$3,84M
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Reihenhaus in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Reihenhaus
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 195 m²
Zum Verkauf unter Bau Maisonette von 195 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 3 Eben…
$318,791
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Reihenhaus in Melissochori, Griechenland
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Melissochori, Griechenland
Fläche 270 m²
Townhouse ist in der Nähe von Lagonisi, Attica zu verkaufen. Das Haus ist im Bau. Bestehend …
$336,502
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Reihenhaus in Dytiki Frangista, Griechenland
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Dytiki Frangista, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Verkauf Maisonette von 100 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbges…
$531,319
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Reihenhaus in Agios Konstantinos, Griechenland
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Agios Konstantinos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 111 m²
Verkauf Maisonette von 111 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stoc…
$440,404
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Reihenhaus in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Reihenhaus
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
Zum Verkauf Maisonette von 200 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdges…
$507,705
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Reihenhaus in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Reihenhaus
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 160 m²
Zum Verkauf Maisonette von 160 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbge…
$135,781
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Reihenhaus in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Reihenhaus
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Fläche 145 m²
Stadthaus zum Verkauf von 145 qm auf der Insel Evia. Das Stadthaus befindet sich auf 2 Ebene…
$299,015
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Reihenhaus in Region Mittelgriechenland, Griechenland
Reihenhaus
Region Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Verkauf Maisonette von 100 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbges…
$282,747
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Reihenhaus in Arachova, Griechenland
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Arachova, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 175 m²
Zum Verkauf Maisonette von 175 qm in Arachova. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss bes…
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Reihenhaus in Malesina, Griechenland
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Malesina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 90 m²
Zu verkaufen Maisonette von 90 Quadratmetern in Mittelgriechenland .Die Maisonette hat 4 Ebe…
$212,528
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Reihenhaus in Aliveri, Griechenland
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Aliveri, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 196 m²
Zum Verkauf Maisonette von 196 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdges…
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Reihenhaus in Lavkos, Griechenland
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Lavkos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Verkauf Maisonette von 200 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgesc…
$448,669
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Reihenhaus in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
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Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 135 m²
Zum Verkauf Maisonette von 135 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdges…
$566,740
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Reihenhaus in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
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Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Fläche 250 m²
Zum Verkauf Maisonette von 250 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat eine Ebene. Es …
$909,146
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Fläche 120 m²
Zum Verkauf Maisonette von 120 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdges…
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Schlafräume 3
Fläche 133 m²
Zum Verkauf Maisonette von 133 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Sto…
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Reihenhaus in Melissochori, Griechenland
Reihenhaus
Melissochori, Griechenland
Fläche 170 m²
Das Stadthaus steht in der Nähe von Lagonisi, Attika, zum Verkauf. Das Haus befindet sich im…
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Reihenhaus in Glyphada, Griechenland
Reihenhaus
Glyphada, Griechenland
Fläche 132 m²
Stockwerk 1/2
glyphada, Mesonet Sale, 132 sq.m., The status of an object: in the process of construc…
$989,459
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