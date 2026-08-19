Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Kranidi
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Municipal Unit of Kranidi, Griechenland

;
Stadthaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus in Portocheli, Griechenland
Reihenhaus
Portocheli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Zum Verkauf Maisonette von 190 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdge…
$543,126
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipal Unit of Kranidi, Griechenland

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen