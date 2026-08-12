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Wohnungen in Zentralmakedonien, Griechenland

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Thessaloniki
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Municipality of Thessaloniki
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1 663 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Band Aktionspreis
Wohnung 1 Schlafzimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/4
Zum Verkauf steht eine Wohnung mit 43 m2 komfortablem Wohnraum im ersten Stock eines gepfleg…
$165,322
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Wohnung in Neos Marmaras, Griechenland
Wohnung
Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 73 m²
Zu verkaufen Wohnung von 73 qm auf der Halbinsel Sithonia, der Region Chalkidiki. Die Wohnun…
$288,284
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 120 m²
Zum Verkauf Duplex-Bereich von 120 Quadratmetern in Thessaloniki im Bau. Die Duplex befindet…
$483,808
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Wohnung in Neos Marmaras, Griechenland
Wohnung
Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 56 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 56 Quadratmetern auf der Halbinsel Sithonia, der Re…
$380,535
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Wohnung in Zentralmakedonien, Griechenland
Wohnung
Zentralmakedonien, Griechenland
Fläche 50 m²
Zum Verkauf Wohnung von 50 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im erste…
$89,945
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 104 m²
Zum Verkauf Duplex-Bereich von 104 qm in Thessaloniki im Bau. Die Duplex befindet sich auf 2…
$414,693
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Wohnung in Trilofo, Griechenland
Wohnung
Trilofo, Griechenland
Fläche 75 m²
Zum Verkauf eine Wohnung von 75 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung …
$161,439
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Wohnung in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 86 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 86 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sic…
$322,878
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Wohnung in Neos Marmaras, Griechenland
Wohnung
Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 54 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 54 Quadratmetern auf der Halbinsel Sithonia, der Re…
$380,535
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nea Irakleia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nea Irakleia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 1/2
Die Wohnung befindet sich vor dem Meer in Nea Iraklia Dorf. Die Wohnung befindet sich im 1. …
$288,517
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Wohnung in Neos Marmaras, Griechenland
Wohnung
Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 56 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 56 Quadratmetern auf der Halbinsel Sithonia, der Re…
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Wohnung in Neos Marmaras, Griechenland
Wohnung
Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 58 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 58 Quadratmetern auf der Halbinsel Sithonia, der Re…
$380,535
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Wohnung in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 39 m²
Zu verkaufen Wohnung von 39 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sich im dritten Sto…
Preis auf Anfrage
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Wohnung in Neos Marmaras, Griechenland
Wohnung
Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 150 m²
Wohnung zum Verkauf von 150 qm auf der Halbinsel Sithonia, Region Chalkidiki. Die Wohnung be…
$461,255
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 30 m²
Zu verkaufen Wohnung von 30 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im drit…
Preis auf Anfrage
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Wohnung in Neos Marmaras, Griechenland
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Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 58 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 58 Quadratmetern auf der Halbinsel Sithonia, der Re…
$380,535
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 72 m²
Wohnung zum Verkauf von 72 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im dritt…
$322,878
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Wohnung in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 41 m²
Wohnung zum Verkauf von 41 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sich im zweiten Stoc…
Preis auf Anfrage
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Wohnung in Katerini, Griechenland
Wohnung
Katerini, Griechenland
Fläche 140 m²
Wohnung zum Verkauf von 140 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Die Wohnung befindet s…
$299,816
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Wohnung in Neos Marmaras, Griechenland
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Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 65 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 65 Quadratmetern auf der Halbinsel Sithonia, der Re…
$438,192
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Fläche 100 m²
Zum Verkauf Duplex-Bereich von 100 Quadratmetern in Thessaloniki im Bau. Die Duplex befindet…
$403,173
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Fläche 51 m²
Wohnung zum Verkauf von 51 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im fünft…
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Fläche 75 m²
Zu verkaufen Wohnung von 75 qm. in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im dritten Stock …
$161,269
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Wohnung in Gemeinde Sithonia, Griechenland
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Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 39 m²
Zu verkaufen Wohnung von 39 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sich im zweiten Sto…
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
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Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 29 m²
Zu verkaufen Wohnung von 29 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im sech…
$134,775
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Wohnung in Kassandra Municipality, Griechenland
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Kassandra Municipality, Griechenland
Fläche 68 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 68 Quadratmetern in Chalkidiki. Die Wohnung befinde…
$170,664
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Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 58 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 58 Quadratmetern auf der Halbinsel Sithonia, der Re…
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