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Wohnungen in Nea Michaniona, Griechenland

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5 immobilienobjekte total found
Wohnung in Nea Michaniona, Griechenland
Wohnung
Nea Michaniona, Griechenland
Fläche 91 m²
Wohnung zu verkaufen mit einer Fläche von 91 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befi…
$196,998
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Wohnung in Nea Michaniona, Griechenland
Wohnung
Nea Michaniona, Griechenland
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Wohnung von 100 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befi…
$177,676
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nea Michaniona, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
Zu verkaufen Wohnung von 95 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich i…
$185,371
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Wohnung in Nea Michaniona, Griechenland
Wohnung
Nea Michaniona, Griechenland
Fläche 125 m²
Zum Verkauf Duplex von 125 qm in den Vororten von Thessaloniki. Ein Blick auf die Stadt öffn…
$319,918
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Michaniona, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 54 m²
Zu verkaufen Wohnung von 54 qm in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es be…
$159,396
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