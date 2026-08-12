Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Zentralmakedonien
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studios in Zentralmakedonien, Griechenland

;
Thermi
3
Municipality of Nea Propontida
11
Thermaikos Municipality
4
Nea Kallikrateia
7
23 immobilienobjekte total found
Studio in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio
Nea Kallikrateia, Griechenland
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/1
Einführung eines neuen Projekts in Halkidiki, Griechenland, mit luxuriösen Studios, die mit …
$119,606
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Studio 1 Schlafzimmer in Nea Flogita, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Flogita, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Das neue Gebäude mit Apartments befindet sich nur 150 Meter vom Strand in Flogita entfernt. …
$137,334
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 2/3
Willkommen in unserem Neubauprojekt!Wir freuen uns auf diese spannende Reise, etwas wirklich…
$97,627
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Studio 1 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Thessaloniki, Kommando: Verkaufen DIHORA Wohnung 34 qm im Erdgeschoss ideal für die Ausbeutu…
$76,161
Eine Anfrage stellen
Studio in Thermaikos Municipality, Griechenland
Studio
Thermaikos Municipality, Griechenland
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Property Code: HPS5763 - Studio FOR SALE in Thermaikos Peraia for € 118.000 . This 33.00 sq…
$135,801
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 19 m²
Dieses Studio befindet sich in der Umgebung von Nea Moudania Stadt 450 Meter vom schönen San…
$104,026
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Das Studio befindet sich in einem beliebten Touristen Nea Kallikratia 250 Meter vom Sandstra…
$92,467
Eine Anfrage stellen
Studio 3 Schlafzimmer in Sozopoli, Griechenland
Studio 3 Schlafzimmer
Sozopoli, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Das neu gebaute Haus befindet sich in Delfinia Strandgebiet in der Umgebung von Kallikratia …
$184,728
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Studio 1 zimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 1
Zu verkaufen: neu gebautes 42 qm großes Studio im 1. Stock in Peraia, nur 80 Meter vom Meer …
$145,225
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Psakoudia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Psakoudia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 90 m²
Das Studio befindet sich in Psakoudia Dorf 500 Meter vom Strand entfernt. Das Studio befinde…
$161,647
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 1/4
Apartment -studio zum Verkauf in einer Wohnanlage im Bau in der Gegend von Perea in Thessalo…
$148,635
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Das neue Gebäude mit Apartments befindet sich 500 Meter vom Sandstrand in Nea Kallikratia en…
$104,026
Eine Anfrage stellen
Studio in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio
Nea Kallikrateia, Griechenland
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/1
Einführung eines luxuriösen Studios in einem Bauprojekt in Chalkidiki, Griechenland. Dieses …
$148,083
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Studio 1 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Objekt-Code: HPS5839 - Studio FOR SALE in Thermi Center für € 150.000 . Diese 50.00 mq. Das …
$174,463
Eine Anfrage stellen
Studio 5 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Studio 5 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 333 m²
Der Komplex befindet sich in der Umgebung von Vourvourou Dorf 450 Meter vom Meer entfernt. E…
$1,91M
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Ampelokipi Menemeni Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Ampelokipi Menemeni Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf: Ein renoviertes Studio mit 38 m², gelegen in der Kapetan Agra Straße 3 in Ampel…
$81,285
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Objekt-Code: HPS5837 - Studio FOR SALE in Thermi Center für € 155.000 . Diese 50.00 mq. Das …
$180,278
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Das Studio befindet sich in einem beliebten Touristen Nea Kallikratia 650 Meter vom Sandstra…
$86,688
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Nea Irakleia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Irakleia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Etagenzahl 2
Der Komplex besteht aus drei Blöcken A-B-CBlock (A) Es wird auf einem vertikalen Grundstück …
$99,979
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Das neue Gebäude mit Apartments befindet sich 300 Meter vom Sandstrand in Nea Kallikratia en…
$103,916
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Studio 1 zimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 1
Zu verkaufen: neu gebautes 43 qm großes Studio im 1. Stock in Peraia, nur 80 Meter vom Meer …
$174,270
Eine Anfrage stellen
Studio 2 Schlafzimmer in Pefkochori, Griechenland
Studio 2 Schlafzimmer
Pefkochori, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Apartments for sale in the tourist town of Pefkohori are only 60 m from the sandy beach. Ide…
$188,327
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 1/3
RESIDENCE   Location –  Kalamaria   Available for sale first floor apartment wit…
$89,168
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Zentralmakedonien, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen