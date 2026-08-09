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Wohnungen in Dion Olympos Municipality, Griechenland

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Litochoro
8
10 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Platamonas, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 99 m²
Zu verkaufen Wohnung von 99 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 1. Sto…
$227,877
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Wohnung in Nea Efesos, Griechenland
Wohnung
Nea Efesos, Griechenland
Fläche 146 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 146 Quadratmetern an der Olympischen Riviera im Bau…
$99,621
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
Zum Verkauf alte Bauduplex von 120 qm an der Olympischen Küste. Das Duplex befindet sich im …
$92,095
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zu verkaufen Wohnung von 75 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im Erdges…
$113,348
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Zum Verkauf Wohnung von 60 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im Halbges…
$126,336
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Zum Verkauf Wohnung von 80 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 1. Stoc…
$188,913
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 137 m²
Zum Verkauf Duplex von 137 qm an der Olympischen Küste. Das Duplex befindet sich im 1. Stock…
$206,624
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 67 m²
Zu verkaufen Wohnung von 67 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 1. Sto…
$102,722
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
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Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Zu verkaufen Wohnung von 70 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im Erdges…
$141,685
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Zu verkaufen Wohnung von 90 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 2. Sto…
$253,852
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Eigenschaftstypen in Dion Olympos Municipality

2 Zimmer

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