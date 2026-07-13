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Wohnungen in Oraiokastro, Griechenland

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Wohnung 1 Schlafzimmer in Oreokastro Municipality, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Oreokastro Municipality, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
Zu verkaufen Wohnung von 60 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich i…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Oreokastro Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Oreokastro Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 76 m²
Zu verkaufen Wohnung von 76 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich i…
$141,685
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Wohnung in Oreokastro Municipality, Griechenland
Wohnung
Oreokastro Municipality, Griechenland
Fläche 200 m²
Zu verkaufen Wohnung von 200 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung bef…
$527,674
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