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Wohnungen in Efkarpia Municipal Unit, Griechenland

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4 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Objekt-Code: HPS4583 - Wohnung FOR SALE in Efkarpia Zentrum für € 178.000 . Diese 89 m2. Das…
$204,852
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 157 m²
Objekt-Code: HPS4585 - Maisonette FOR SALE in Efkarpia Zentrum für € 314.000 . Diese 157 m2 …
$361,368
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Objekt-Code: HPS4584 - Wohnung FOR SALE in Efkarpia Zentrum für € 174.000 . Diese 87 m2. Das…
$200,248
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 3 Schlafzimmer in Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 154 m²
Objekt-Code: HPS4586 - Maisonette FOR SALE in Efkarpia Zentrum für € 308.000 . Diese 154 m2 …
$354,463
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Immobilienangaben in Efkarpia Municipal Unit, Griechenland

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