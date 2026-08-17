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Wohnungen in Municipal Unit of Echedoros, Griechenland

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Diavata
3
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Delta Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Delta Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Verkauf Duplex von 90 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Duplex befindet sich im 4. St…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Delta Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Delta Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Zu verkaufen Wohnung von 70 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich i…
$96,818
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Delta Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Delta Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 64 m²
Zu verkaufen Wohnung von 64 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich i…
$118,071
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Eigenschaftstypen in Municipal Unit of Echedoros

2 Zimmer

Immobilienangaben in Municipal Unit of Echedoros, Griechenland

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