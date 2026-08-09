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Wohnungen in Epanomi, Griechenland

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5 immobilienobjekte total found
Wohnung in Epanomi, Griechenland
Wohnung
Epanomi, Griechenland
Fläche 80 m²
Zum Verkauf Wohnung von 80 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im zweit…
$158,511
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Epanomi, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Zu verkaufen Wohnung von 84 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich i…
$171,203
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Epanomi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 148 m²
Zu verkaufen Wohnung von 148 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich …
$218,431
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Epanomi, Griechenland
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Epanomi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 82 m²
Zu verkaufen Wohnung von 82 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich i…
$147,589
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Epanomi, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 64 m²
Zu verkaufen Wohnung von 64 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich i…
$153,492
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