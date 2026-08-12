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Villen am Meer in Bezirk Paphos, Zypern

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Paphos
150
Peyia
303
Polis
8
Geroskipou
208
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53 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Paphos, Zypern
Premium Premium
Villa 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 14 m²
Kings Beach Villas Die Kings Beach Villas befinden sich in der begehrten Wohngegend „Gräb…
$569,647
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Bauherr
Stasis Estates
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 426 m²
Diese Residenzen bilden eine sorgfältig gestaltete Sammlung moderner Villen, die auf Raum, K…
$2,59M
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Villa 6 zimmer in Peyia, Zypern
Villa 6 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 255 m²
Etagenzahl 3
Hoch oben auf den malerischen Hügeln des Dorfes Peyia gelegen, bietet das Villenprojekt Peyi…
$909,376
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Bauherr
Stasis Estates
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DD CO DEDD CO DE
Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 323 m²
Diese atemberaubende Villa mit vier Schlafzimmern befindet sich in der schönen Gegend von Ko…
$2,46M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 352 m²
Luxus 4-Zimmer-Küstevilla in Paphos – nur 300m vom Strand entfernt Diese außergewöhnliche K…
$2,94M
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Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Das Anwesen liegt im charmanten Dorf Konia und bietet ein erstklassiges Wohnerlebnis mit her…
$668,428
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Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Das Anwesen liegt im charmanten Dorf Konia und bietet ein erstklassiges Wohnerlebnis mit her…
$505,650
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Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 510 m²
Diese atemberaubende Villa mit vier Schlafzimmern befindet sich in der schönen Gegend von Ko…
$3,11M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 352 m²
Luxus 4-Zimmer-Küstevilla in Paphos – nur 300m vom Strand entfernt Diese außergewöhnliche K…
$2,94M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Luxuriöse Villa zum Verkauf in Seehöhlen, Peyia, Paphos Diese atemberaubende, modern gestal…
$1,74M
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Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Das Anwesen liegt im charmanten Dorf Konia und bietet ein erstklassiges Wohnerlebnis mit her…
$528,739
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 293 m²
INFINITY — Luxurious Four-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$762,770
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Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 510 m²
Diese atemberaubende Villa mit vier Schlafzimmern befindet sich in der schönen Gegend von Ko…
$3,11M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 800 m²
INFINITY — Luxurious Five-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$1,64M
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Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 323 m²
Diese atemberaubende Villa mit vier Schlafzimmern befindet sich in der schönen Gegend von Ko…
$2,48M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
3-Schlafzimmer Moderne Villa – Zusammenfassung Eine stilvolle und zeitgemäße, freistehende …
$1,11M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 352 m²
uxury Coastal Villas in Chloraka, Paphos – Modern Mediterranean Living Diese exklusive Wohn…
$3,19M
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Villa in Kouklia, Zypern
Villa
Kouklia, Zypern
Schlafräume 5
Fläche 475 m²
Außergewöhnliche 5-Zimmer-Villa in einem außergewöhnlich großen Grundstück von 1334 m2, im b…
$1,90M
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Villa in Fyti, Zypern
Villa
Fyti, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 280 m²
HINWEIS: Bereit zum Einzug. Mit Blick auf Akamas & Latchi Bucht und über einer Ebene sorgt …
$1,37M
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Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 323 m²
Diese atemberaubende Villa mit vier Schlafzimmern befindet sich in der schönen Gegend von Ko…
$2,51M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 3 000 m²
For sale: Contemporary 4–5-bedroom villa in Jewel of the Seacaves, Sea Caves, Paphos. This s…
$2,88M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 352 m²
uxury Coastal Villas in Chloraka, Paphos – Modern Mediterranean Living Diese exklusive Wohn…
$3,19M
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Villa in Polis Chrysochous, Zypern
Villa
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 438 m²
Agnades Village – Villa No. 1, Coastal Countryside Living in Polis A beautiful 3-bedroom …
$494,000
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Villa in Peyia, Zypern
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Schlafräume 6
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Fläche 426 m²
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$2,59M
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Villa in Fyti, Zypern
Villa
Fyti, Zypern
Schlafräume 6
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HINWEIS: Bereit zum Einzug. Mit Blick auf Akamas & Latchi Bucht und über einer Ebene sorgt …
$1,37M
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Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 510 m²
Diese atemberaubende Villa mit vier Schlafzimmern befindet sich in der schönen Gegend von Ko…
$2,98M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
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Fläche 220 m²
Luxuriöse Villa zum Verkauf in Seehöhlen, Peyia, Paphos Diese atemberaubende, modern gestal…
$1,74M
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Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Das Anwesen liegt im charmanten Dorf Konia und bietet ein erstklassiges Wohnerlebnis mit her…
$656,883
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Villa 3 zimmer in Chloraka, Zypern
Villa 3 zimmer
Chloraka, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 176 m²
Etagenzahl 2
Villa 1 — moderne Villa mit 3 Schlafzimmern, privatem Pool (3×6 m) und 36 m² großer Terrasse…
$775,788
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Villa 5 zimmer in Paphos, Zypern
Villa 5 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 205 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Paphos, Zypern
$1,79M
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Immobilienangaben in Bezirk Paphos, Zypern

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