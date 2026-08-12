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Villen mit Bergblick kaufen in Bezirk Paphos, Zypern

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Paphos
150
Peyia
303
Polis
8
Geroskipou
208
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12 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Paphos, Zypern
Premium Premium
Villa 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 14 m²
Kings Beach Villas Die Kings Beach Villas befinden sich in der begehrten Wohngegend „Gräb…
$569,647
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Bauherr
Stasis Estates
Sprachen
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Villa 6 zimmer in Peyia, Zypern
Villa 6 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 255 m²
Etagenzahl 3
Hoch oben auf den malerischen Hügeln des Dorfes Peyia gelegen, bietet das Villenprojekt Peyi…
$909,376
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Bauherr
Stasis Estates
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Villa in Fyti, Zypern
Villa
Fyti, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 280 m²
HINWEIS: Bereit zum Einzug. Mit Blick auf Akamas & Latchi Bucht und über einer Ebene sorgt …
$1,37M
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DD CO DEDD CO DE
Villa in Fyti, Zypern
Villa
Fyti, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 280 m²
HINWEIS: Bereit zum Einzug. Mit Blick auf Akamas & Latchi Bucht und über einer Ebene sorgt …
$1,37M
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Villa 4 zimmer in Mesa Chorio, Zypern
Villa 4 zimmer
Mesa Chorio, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Mesa Chorio, Paphos, Zypern
$463,408
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Villa 4 zimmer in Tala, Zypern
Villa 4 zimmer
Tala, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 305 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Tala, Paphos, Zypern
$993,991
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Villa 4 zimmer in Kissonerga, Zypern
Villa 4 zimmer
Kissonerga, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 161 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Kissonerga, Paphos, Zypern
$807,498
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Villa 4 zimmer in Polis Chrysochous, Zypern
Villa 4 zimmer
Polis Chrysochous, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 5
Fläche 289 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Poli Crysochous, Paphos, Zypern
$1,22M
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Villa 4 zimmer in Peyia, Zypern
Villa 4 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Peyia, Paphos, Zypern
$469,494
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Villa 4 zimmer in Polis Chrysochous, Zypern
Villa 4 zimmer
Polis Chrysochous, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 139 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Poli Crysochous, Paphos, Zypern
$533,072
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Villa 4 zimmer in Polis Chrysochous, Zypern
Villa 4 zimmer
Polis Chrysochous, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 103 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Poli Crysochous, Paphos, Zypern
$502,247
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Villa 3 zimmer in Kouklia, Zypern
Villa 3 zimmer
Kouklia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Preis auf Anfrage
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Immobilienangaben in Bezirk Paphos, Zypern

mit Garage
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mit Terrasse
mit Meerblick
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