Wohnkomplex Hochrentable Küsteninvestition | Premium Apartments | Saranda, Albanien Preis auf Anfrage

Eine exklusive Investitionsmöglichkeit in einer der am schnellsten wachsenden Küstenregionen Europas. Das Projekt ist auf hohe kurzfristige Mieteinnahmen und langfristige Wertsteigerung ausgelegt.
Highlights:
Lage: Nur wenige Gehminuten vom Strand und einer neuen Yachtmarina entfernt, in einem stark wachsenden Tourismusgebiet.
Ausstattung:
Zahlungsplan:
35% – Vertragsunterzeichnung | 40% – Rohbaufertigstellung | 25% – Schlüsselübergabe | 5% – Endabnahme
Eine attraktive Gelegenheit für Investoren mit hohem Renditepotenzial.