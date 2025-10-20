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Wohnkomplex Hochrentable Küsteninvestition | Premium Apartments | Saranda, Albanien Preis auf Anfrage

Saranda, Albanien
Preis auf Anfrage
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ID: 35056
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 0011
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 04.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Albanien
  • Region / Bundesland
    Süd-Albanien
  • Nachbarschaft
    Qark Vlora
  • Stadt
    Bashkia Sarande
  • Stadt
    Saranda
  • Adresse
    Idriz Alidhima

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Backstein
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Über den Komplex

Eine exklusive Investitionsmöglichkeit in einer der am schnellsten wachsenden Küstenregionen Europas. Das Projekt ist auf hohe kurzfristige Mieteinnahmen und langfristige Wertsteigerung ausgelegt.

Highlights:

  • Optimiert für Airbnb & Ferienvermietung
  • Hohe Auslastung in der Saison
  • Einstiegspreise unter vergleichbaren Mittelmeermärkten
  • Apartments ab €132.400
  • Sonderkonditionen für Investoren

Lage: Nur wenige Gehminuten vom Strand und einer neuen Yachtmarina entfernt, in einem stark wachsenden Tourismusgebiet.

Ausstattung:

  • Mediterrane Architektur mit hochwertigen Materialien
  • Wohnungen mit Meer- und Stadtblick
  • Geschäfte, Cafés & Restaurants vor Ort
  • Freizeitbereiche & sichere Parkplätze

Zahlungsplan:
35% – Vertragsunterzeichnung | 40% – Rohbaufertigstellung | 25% – Schlüsselübergabe | 5% – Endabnahme

Eine attraktive Gelegenheit für Investoren mit hohem Renditepotenzial.

Standort auf der Karte

Saranda, Albanien
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