Wohnkomplex Hochrentable Küsteninvestition | Premium Apartments | Saranda, Albanien Preis auf Anfrage

Eine exklusive Investitionsmöglichkeit in einer der am schnellsten wachsenden Küstenregionen Europas. Das Projekt ist auf hohe kurzfristige Mieteinnahmen und langfristige Wertsteigerung ausgelegt.

Highlights:

Optimiert für Airbnb & Ferienvermietung

Hohe Auslastung in der Saison

Einstiegspreise unter vergleichbaren Mittelmeermärkten

Apartments ab €132.400

Sonderkonditionen für Investoren

Lage: Nur wenige Gehminuten vom Strand und einer neuen Yachtmarina entfernt, in einem stark wachsenden Tourismusgebiet.

Ausstattung:

Mediterrane Architektur mit hochwertigen Materialien

Wohnungen mit Meer- und Stadtblick

Geschäfte, Cafés & Restaurants vor Ort

Freizeitbereiche & sichere Parkplätze

Zahlungsplan:

35% – Vertragsunterzeichnung | 40% – Rohbaufertigstellung | 25% – Schlüsselübergabe | 5% – Endabnahme

Eine attraktive Gelegenheit für Investoren mit hohem Renditepotenzial.