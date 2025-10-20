Wohnung in einem Neubau Exklusive Neue Residenz in Meeresnähe in Saranda

Diese neue Wohnresidenz in Saranda bietet die perfekte Kombination aus erstklassiger Bauqualität, modernem Design und einer hervorragenden Lage an der Albanischen Riviera. Die Anlage befindet sich in zweiter Reihe zum Meer und bietet einen beeindruckenden Panoramablick auf das Ionische Meer und die wunderschöne Küstenlandschaft.

Die Residenz wurde nach höchsten Qualitätsstandards errichtet und überzeugt durch hochwertige Materialien sowie durchdachte Grundrisse. Die Lage bietet sowohl Ruhe und Privatsphäre als auch eine hervorragende Anbindung an alle wichtigen Einrichtungen des täglichen Lebens.

Zu den größten Vorteilen dieser Immobilie gehört die Nähe zu einigen der schönsten Strände der Region. Das kristallklare, türkisfarbene Wasser und die gepflegten Strände sind in nur etwa zwei Gehminuten erreichbar.

Restaurants, Cafés, Supermärkte, Apotheken, öffentliche Verkehrsmittel und weitere wichtige Dienstleistungen befinden sich in unmittelbarer Nähe. Dadurch eignet sich die Immobilie sowohl als dauerhafter Wohnsitz als auch als Ferienwohnung oder Kapitalanlage.

Mit ihrer fantastischen Aussicht, der hochwertigen Bauweise und der idealen Lage bietet diese Residenz eine einmalige Gelegenheit, das mediterrane Lebensgefühl in Saranda zu genießen.