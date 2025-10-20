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Wohnkomplex Ionian Bay Residence – Luxuriöses Wohnen direkt am Meer

Cuke, Albanien
von
$323,963
von
$624,787/m²
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14
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ID: 38079
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 549843
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 12.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Albanien
  • Region / Bundesland
    Süd-Albanien
  • Nachbarschaft
    Qark Vlora
  • Stadt
    Bashkia Sarande
  • Stadt
    Saranda
  • Dorf
    Cuke

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft

Über den Komplex

Die Ionian Bay Residence ist eine exklusive Premium-Residenz in erster Meereslinie in Saranda und richtet sich an Käufer, die höchsten Wert auf Luxus, Privatsphäre und eine außergewöhnliche Lage legen.

Als einzige Wohnanlage der Region mit privatem Swimmingpool direkt am Meer setzt die Ionian Bay Residence neue Maßstäbe für exklusives Wohnen an der Albanischen Riviera. Die Kombination aus erstklassiger Bauqualität, moderner Architektur und unvergleichlichem Blick auf das Ionische Meer sowie die Insel Corfu macht dieses Projekt einzigartig.

Großzügige Wohnflächen, raumhohe Fenster und weitläufige Terrassen schaffen ein luxuriöses Wohngefühl und bieten einen ungestörten Blick auf das Meer. Jede Wohnung wurde mit höchster Sorgfalt geplant, um Komfort, Eleganz und Funktionalität perfekt zu vereinen.

Da nur noch wenige Apartments verfügbar sind, bietet sich eine seltene Gelegenheit, Teil eines der exklusivsten Wohnprojekte an der albanischen Küste zu werden. Die Residenz eignet sich ideal als luxuriöser Zweitwohnsitz, Dauerwohnsitz oder hochwertige Kapitalanlage.

Zahlungsplan: 95 % nach Unterzeichnung des notariellen Kaufvertrags und 5 % nach Fertigstellung des Projekts und Übergabe der Eigentumsunterlagen.

Standort auf der Karte

Cuke, Albanien
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