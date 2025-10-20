Wohnkomplex Ionian Bay Residence – Luxuriöses Wohnen direkt am Meer

Die Ionian Bay Residence ist eine exklusive Premium-Residenz in erster Meereslinie in Saranda und richtet sich an Käufer, die höchsten Wert auf Luxus, Privatsphäre und eine außergewöhnliche Lage legen.

Als einzige Wohnanlage der Region mit privatem Swimmingpool direkt am Meer setzt die Ionian Bay Residence neue Maßstäbe für exklusives Wohnen an der Albanischen Riviera. Die Kombination aus erstklassiger Bauqualität, moderner Architektur und unvergleichlichem Blick auf das Ionische Meer sowie die Insel Corfu macht dieses Projekt einzigartig.

Großzügige Wohnflächen, raumhohe Fenster und weitläufige Terrassen schaffen ein luxuriöses Wohngefühl und bieten einen ungestörten Blick auf das Meer. Jede Wohnung wurde mit höchster Sorgfalt geplant, um Komfort, Eleganz und Funktionalität perfekt zu vereinen.

Da nur noch wenige Apartments verfügbar sind, bietet sich eine seltene Gelegenheit, Teil eines der exklusivsten Wohnprojekte an der albanischen Küste zu werden. Die Residenz eignet sich ideal als luxuriöser Zweitwohnsitz, Dauerwohnsitz oder hochwertige Kapitalanlage.

Zahlungsplan: 95 % nach Unterzeichnung des notariellen Kaufvertrags und 5 % nach Fertigstellung des Projekts und Übergabe der Eigentumsunterlagen.